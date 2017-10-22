Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, yarın 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 8 haftada siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 6. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir ise 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor.

Ligdeki eşitlik

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 karşılaşmada iki taraf da 4 galibiyet alırken, 10 mücadelen de kazanan çıkmadı.

Vodafone Park faktörü

31 maçtır Vodafone Park'ta yenilmeyen Beşiktaş bu seriyi devam ettirmeyi hedefliyor. Sahasında 26 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, ligde iç sahada oynadığı son 24 maçta da rakiplerine galibiyet yaşatmadı. Kartal, sahasında oynadığı son 24 lig karşılaşmasında 19 galibiyet ve 5 beraberlik çıkardı.

Cenk Tosun farkı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun'un Medipol Başakşehir maçında da sahnede olması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco mücadelesinde 2 gol atarak takımı sırtlayan Tosun paşa bu mücadelede de gollerine devam etmesi beklentiler arasında. Cenk, bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 11 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kartal’da tek eksik

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek lige moralli dönen Beşiktaş'ta sakat oyuncu bulunmazken, Gençlerbirliği mücadelesinde kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Babel kadroda yer alamayacak. Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarında Medel'in bir antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı bilinirken, oyuncunun Teknik Direktör Şenol Güneş'in kararı doğrultusunda 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Öte yandan 2 maç ceza alan Babel’in kadroda yer almayacağı Medipol Başakşehir mücadelesinde Şilili oyuncu Medel, sarı kart ceza sınırında deneyimli oyuncu sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek