Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Ligde bu sezon Arsenal formasıyla 6 maçta sıfır çeken Mesut Özil, Everton'a patladı. Türk asıllı Alman yıldız, takımının deplasmanda 5-2 kazandığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansıyla şeytanın bacağını kırdı.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 12'de Wayne Rooney'nin golüyle öne geçti: 1-0. 40'ta Nacho Monreal ilk yarının skorunu ilan etti: 1-1.



53'te sahne alan Mesut Özil bu sezon siftah yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-2.



Gueye 68'de kırmızı kart gördü



68'de Xhaka'ya sert müdahalede bulunan Everton'dan Idrissa Gueye, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 74'te Mesut'un 'alda at' dercesine verdiği pasta, Arsenal'in flaş transferi Lacazette farkı 2'ye çıkardı: 1-3. 90'da Aaron Ramsey durumu 4-1 yaptı. Cech'in inanılmaz hatasında Niasse farkı 2'ye indirdi: 2-4.

90+5'te Alexis Sanchez düelloda son sözü söyledi: 2-5.

Bu sonuçla Arsenal puanını 16'ya yükseltirken, Everton 8 puanda kaldı.