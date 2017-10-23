Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolu pek değil ama zaman zaman gerilimlerin ön plana çıktığı bir derbiyi geride bıraktık. Oyuncular arasında pek görülmeyen gerilim teknik adamlara sıçradı. Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda Kocaman itirazda bulunurken, ev sahibi takımın teknik adamı Igor Tudor bu duruma tepki gösterdi. İkili arasında atmosfer biraz yükselirken hakem araya girdi. Igor Tudor’un bazı pozisyonlardaki tepkileri de dikkat çekiciydi. İç sahada Fenerbahçe’yi deviremenin gerginliği içerisinde bulunan Hırvat teknik adam sonuçtan pek mutlu değildi. Aykut Kocaman, zorlu deplasmandan puan çıkarıp lider ile arasındaki farkı korumanın mutluluğu içerisindeydi. Igor Tudor tek düşüncelerinin kazanmak olduğunu ancak istediği oyunu ilk devre sergileyemediklerini ifade ederek “Olmadı, üzgünüz. Daha önceki futbolumuzun çok uzağındaydık. Artık bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp önümüze bakacağız” dedi.

Yüksek tansiyon

Derbide futbolcular o kadar değil ama bu kez teknik adamlar tartıştı. İlk yarıda Aykut Kocaman ile Igor Tudor sözlü olarak atıştı.