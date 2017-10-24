Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarafların maç sonrası kısa bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenildi. Valbuena, "Rakibin oyundan düştüğünü ve maçı kazanabileceğimizi gördüm. Tamamen gole ve arkadaşlarıma gol attırmaya konsantre olmuştum. Oyundan çıkarıldığımı görmek bende hayal kırıklığına neden oldu. Kararınıza yönelik bir tepki değildi" dedi. Kocaman ise oyuncusuna şu karşılığı verdi: "Oyunun sıcaklığı ile bazı detayları göremiyorsun. İkinci yarıda çok sert darbeler aldın. Lig bu maçla bitmeyecek. Sana her maç ihtiyacımız var. Riske edemezdim."