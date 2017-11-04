Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eren ile birlikte oynaması ile ilgili konuşan Fransız oyuncu, "Eren benim çok iyi bir arkadaşım. Benim için işleri kolaylaştırıyor, tabii ki ben onunla oynamaktan çok memnunum, ama karar hocamızın" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçındaki mağlubiyetten sonra böyle bir galibiyeti taraftarımıza armağan ettiğimiz için çok mutluyuz" diyerek sözlerine başlayan Gomis, geçen sezon ile bu sezon arasında tribünlerdeki fark sorulduğunda şu cevabı verdi:

"Geçen seneki durumları çok bilmiyorum, ama buraya geldiğimden beri stadı hep dolu görüyorum. Bizim de taraftarlara karşılık olarak galibiyet vermemiz gerekiyor"

Gomis ayrıca, milli ara ile ilgili, "Bu arayı dinlenmek için iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Oyuncularımız umarım milli aradan sağlıklı olarak dönerler" diyerek sözlerini noktaladı.