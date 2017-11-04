Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sonra golle tanıştı. Gomis, müsabakanın 47. dakikasında Belhanda'nın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gomis, 82. dakikada penaltıdan attığı golle takımının maçtaki 5. golünü kaydetti. Fransız golcü, 7. dakikada Mariano'nun attığı golün de asistini yaptı.

JAHOVİC'İ YAKALADI

32 yaşındaki Gomis, Gençlerbirliği karşısında kaydettiği gol ile ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı ve gol krallığı yarışında Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic'i yakaladı. Gomis, asist sayısını da 3'e çıkardı.