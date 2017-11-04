Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2017'de mücadele eden İngiliz golfçü Justin Rose'un paylaşımı dikkat çekti. İngiliz golfçü, Türk bayrağı ile çektirdiği fotoğrafın altına "Turdan sonra biraz zaman" yazarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

