Pirlo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"MLS'teki son maçım. New York'ta geçirdiğim dönemle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bana bu şehirde kucak açan, kibarlık gösteren ve beni her zaman destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Harika taraftarlar, teknik ekip ve işin arka planındaki herkese çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sadece New York maceramda değil, kariyerimin kalanında yanımda olan bana bu fırsatı veren herkese, aileme, çocuklarıma ve bana sevgisini hissettirenlere çok teşekkür ederim. Formasını giydiğim her takımda oynamak benim için onurdu, tüm takım arkadaşlarımla birlikte oynamaktan büyük keyif aldım. Her zaman benim yanımda olduğunuz ve daima kalbimde olacaksınız."

ANDREA PIRLO KİMDİR?

Kariyerine Brescia'da başlayan Pirlo, Inter'de oynadıktan sonra 2001 yılında Milan'a transfer olmuş ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Efsane futbolcu bunun yanında Serie A'yı da iki kez kazanma başarısı gösterdi. Pirlo'nun geçmişinde ayrıca İtalya Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası da bulunuyor. 38 yaşındaki yıldızın en önemli başarısı ise 2006'daki Dünya Kupası şampiyonluğu olarak gösteriliyor. Milan'da 10 yılın ardından Juventus'a bedelsiz olarak transfer olan Pirlo, burada geçirdiği 4 yılda 4 Serie A şampiyonluğu daha yaşamıştı. Tecrübeli orta saha ayrıca 2015'te Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymişti.