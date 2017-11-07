Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk futboluna dair çarpıcı tespitlerde bulundu. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç veren 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye’deki futbol anlayışından dert yandı. Millî takımlarda kazanma alışkanlığı olan bir ekibin olması gerektiğine dikkati çeken Rumen teknik adam “Millî takımlarda oyuncularla çok fazla çalışma zamanınız olmuyor. Kazanmaya alışmış bir futbolcu grubunuz olmalı. Türkiye’de para var, İtalya’da görmek isteyeceğiniz türden statlar var ama İtalya’daki gibi oyuncular yok” ifadelerini kullandı.



Gidiyorlar, oynamıyorlar

Tecrübeli hoca Süper Lig’deki yabancı futbolcu sayısı ile ilgili de “Federasyonla sahadaki yabancı sayısına bir sınır koyacağız. Doğu ülkelerinde sınırsız yabancı olmaz. Cengiz Ünder, Emre Mor, Enes Ünal gibi gençler, çok erken dönemde yurt dışına gidiyorlar ve forma şansı bulamıyorlar. Takımında oynamayanı, ben nasıl Millî Takım’a çağırayım?” dedi. Lucescu, bu sezon Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili olarak da “Onun gerçek problemi 10 numaralı formayı seçmesi. Siz İtalyanlar, 10 numarayı görünce Michel Platini’yi arıyorsunuz. Oysaki o gerçek bir 8 numara” dedi.



Türkçe öğrenmem!

Hakan Çalhanoğlu’nun, Almanya’da oynarken geniş alanlar bulduğu için başarılı olduğunu söyleyen Lucescu “İtalya’da ise kapalı defanslara karşı etkisiz kalıyor. Buna rağmen bir kalitesi olduğu açık” yorumunda bulundu. Rumen teknik direktör, İtalyancasının iyi olduğunun söylenmesi üzerine ise “Kondisyoner Carlo Nicolini sayesinde iyi oldu. Ama Türkçe öğrenmek istemiyorum. Burada kaç spor muhabiri peşimde biliyor musunuz? 40 kadar. Eğer Türkçe anlayabildiğimi, konuşabildiğimi anlarlarsa beni burada yaşatmazlar” diyerek Türkiye’deki baskıdan şikâyetçi oldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: En uygunu 5-6 yabancı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TRT Spor’da katıldığı programda Süper Lig’de uygulanan yabancı sisteminin değişmesi gerektiğini dile getirdi. Bak, “Türk futbolundaki yabancı sayısının kademeli olarak düşmesi gerekiyor. Çünkü yapılan kontratlar var. 5 veya 6 futbolcu olabilir. Önümüzde Galatasaray örneği var. Galatasaray, 4 yabancıyla Avrupa Şampiyonu oldu. Kulüpler altyapıya önem vermeli” ifadelerini kullandı.

Sanki rüyadayım

A Millî Futbol Takımı’na davet edilen İstanbulsporlu kaleci Okan Kocuk kendisini rüyada gibi hissettiğini söyledi. “Haberi ilk aldığımda havalara uçtum. Çok gururlandım ve mutlu oldum” diyen genç oyuncu, “Gelişim içindeyim, genç bir oyuncuyum ve daha çok çalışmam gerekiyor. Şimdi işim daha da zor. Daha çok çalışarak kimseyi mahcup etmeyeceğim” dedi. Rüştü Reçber’i kendisine örnek aldığını söyleyen genç kaleci, “Ben de onun gibi uzun yıllar Milli Takım’ın formasını terletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mor çıkarıldı

İspanya’nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor, A Millî Takım’ın Romanya ve Arnavutluk ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Emre Mor, takımının antrenmanı sırasında sağ ayak bileği bağlarında burkulmaya bağlı zedelenme sakatlığı yaşadı.

İşte hakemler

Millî takımımızın perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçını Portekizli Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek. Ay-yıldızlı takımın pazartesi günü Antalya’da karşılaşacağı Arnavutluk maçında ise Bulgar Georgi Nikolov Kabakov düdük çalacak.