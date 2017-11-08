Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Damat ile yapılan sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalar yaptı. Teknik Direktör Lucescu’nun arkasında olduklarını belirten Demirören “Lucescu çok zor bir dönemde görevi kabul etti. İnanıyorum ki kendisinin gençlik aşısı tutacak ve Euro 2020’ye katılacağız. Günümüzde başarının anahtarı sponsor desteğidir. Özellikle futbolun can damarı sponsorların desteğini çekmemesi için ılımlı bir ortam oluşturulması gerekiyor. Acımasız rekabet bizlere saygıyı sevgiyi unutturabiliyor. Başkan ve yöneticilerin ortamı germedikleri gün hemen hemen yok gibi. Bardak taştı ve son damla bile kalmadı” ifadelerini kullandı.



Cezaları eleştiriyorlar

Federasyon olarak toplum vicdanını yaralayan hareketlere karşı en ağır yaptırımı uyguladıklarını söyleyen Demirören “Geçtiğimiz dönemde neden ceza vermiyorsunuz diyenler, bu sezon bir futbolcuya 5, 6 maç ceza verildi diye cezaları eleştiriyorlar. Renklerin değil, futbolun federasyonuyuz. Kaos, suni gündem değil, akıl üretelim. Başka Türkiye yok. Euro 2024 adaylığımıza hız vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu finali alacağımıza inancımız tam. Vodafone Park’ta oynanacak olan Süper Kupa Finali var. İstanbul’u finaller şehri yapacağız. Ekonomisiyle, kalitesiyle, yıldızlarıyla Avrupa Süper Ligi’ne girmeyi hak eden bir Türk futbolu var” diye konuştu.



Hakan Çalhanoğlu da yeni takımdan umutlu

Çok genç ve arzuluyuz

Millî Takım’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Dünya Kupası’na katılamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Çalhanoğlu “Önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Kendimizi geliştirmeliyiz. Biz tecrübeli isimler olarak bildiklerimizi gençlere aktaracağız, yardımcı olacağız. Çok genç, istekli ve arzuluyuz. Bunu antrenmanlarda görüyorum. Yetenekliyiz ama bu yetmez, çok çalışmalıyız” dedi.

Mırcea Lucescu

BİR ÖYLE BİR BÖYLE

Mircea Lucescu’nun Türkiye’deki ‘sınırsız yabancı oyuncu’ kuralından duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirmesi dikkati çekiyor. Ay-yıldızlı takımın 2020 Dünya Kupası trenini kaçırmasından sonra başarısızlığı bu kurala bağlayan ve “Aynı takımdan alacağım üç oyuncu söyleyin” diyen Rumen teknik adam, geçtiğimiz günlerde “TFF ile birlikte yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz” sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ancak Lucescu’nun geçtiğimiz yıl söylediği “Rusya’da yabancı futbolcu sınırı bir hata. Sporun özü olan rekabeti yok ediyor” sözlerinin ortaya çıkması “Nabza göre şerbet veriyor” yorumlarına yol açtı.

Tolga-Kaan kadrodan çıkarıldı

Romanya maçına hazırlanan A Millî Futbol Takımı dün taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ve Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarılırken, Barış Yardımcı ekibe dahil edildi. İdmanı yöneticiler Servet Yardımcı ile Ali Dürüst de izledi.