Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli oyuncu, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor.. Yönetimle yapılacak bir görüşmeye açığım. Doğru yer ve zaman geldiğinde oturup konuşuruz" ifadelerini kullandı."3. şampiyonluk kolay değil ama başarabilecek gücümüz var" diyen Atiba, şöyle devam etti: "Şenol Güneş saygıyı hak eden çok iyi bir teknik direktör. Fikret Orman'ın başkanlık yaptığı bir kulübü temsil etmek beni onurlandırıyor... Yabancı sınırlamasının hem avantajları hem de dezavantajları var. Bence en büyük avantaj, kaliteli yabancılar geldiğinde ligin seviyesinin artması. Eksisi ise genç Türk oyuncuların forma şansı bulma dezavantajını yaşaması. Türkiye'de hakem performansları genel olarak iyi. Video hakemliği de faydalı olacaktır."