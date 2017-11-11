Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’le yolların ayrılmasından sonra Lucescu ismi ortaya atıldığında herkes ona ‘kurtarıcı’ gözüyle bakmıştı. Hatta TFF ile ‘üst akıl’ arayışındaki Galatasaray’ın arasının açılmasına bile sebep olan Mircea Lucescu, Millî Takım’da kısa sürede tartışılan isim hâline geldi. Göreve gelirken, ümit aşılayan Rumen teknik adam, Dünya Kupası hezimetinin ardından suçu hep Türk futbolundaki çarpık düzene attı. Lucescu özellikle Rusya treninin kaçmasından sonra yaptığı çelişkili açıklamalarla kafasının ne kadar karışık olduğunu gözler önüne serdi.



> Rumenleri de şaşırttı

A Millî Takım’ın, hazırlık karşılaşmasında Romanya’ya 2-0 yenilmesinin ardından Rumen basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Gazeteler Lucescu’nun maç sonu düzenlediği basın toplantısında söylediği “Bazı oyuncularla iki gün önce tanıştım” sözüne dikkat çekerken, “Lucescu’nun Türkiye’de işi zor” değerlendirmesinde bulundu. Rumen basını “Türkler Lucescu’nun istifasını istiyor” şeklinde başlıklar atarken, “Bizim için Türkiye karşılaşması önemli bir sınav değildi” ifadelerini kullandı.

Ne dedi, ne yaptı?

∂ Emre Belözoğlu’nu 3 yıl sonra kadroya çağırdı, Oğuzhan Özyakup’u önce unuttu, sonra kadroya dâhil etti.

∂ Ukrayna yenilgisinin ardından “9 yabancıyla oynayan takımlardan millî takım çıkarmak kolay değil” dedi.

∂ Hırvatistan galibiyetinden sonra sınırsız yabancı kuralını unutmuş görünüp,“Büyük bir zafer kazandık” dedi.

∂ Oyuncuların takımlarında süre alamamasından yakındı, hiç oynamayan Arda’yı 11’de görevlendirip Ömer Toprak, Serdar Aziz gibi sürekli oynayan isimlere ise yer vermedi.

∂ “Bana aynı takımdan alacağım 3 oyuncu söyleyin” dedi, Gökhan Gönül, Oğuzhan ve Cenk’i birlikte oynattığını unuttu.

∂ Önce “Kulüpler çok para harcadı, yabancı kuralının değişmesine gerek yok” dedi, sonra durumdan şikâyetçi oldu.

∂ İtalyanlara “TFF ile yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz” dedi, “Ben Doğu Avrupa demiştim” diye düzeltti.

∂ Millî Takım’ın kaleyi bulan şut atamadığı Romanya maçının ilk yarısıyla ilgili “Gayet iyi oynadık, pozisyonlar bulduk” dedi.

∂ Avrupa’nın ve Türkiye’nin her yerinde oyuncu izlediğini söyleyen Luce “Kenan Karaman’ı ilk defa burada gördüm” dedi.