Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TTU Spor Merkezi’nde oynanan mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, Millî Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan millîler, ilk 4 dakikayı 6-0 önde geçti. Anderson ve Pokk’un dış atışlarıyla hücumlardaki ilk sayılarını bulan Estonya, 6. dakikaya girilirken skoru 10-8 yaptı. İlk periyotu ay-yıldızlılar, boyalı alanda Holingsvorth’un bulduğu sayılarla 21-15 önde tamamladı. Pelin ve Cansu’nun sayılarıyla ikinci periyotun başında skor üreten millîler, 14. dakikada farkı 11 sayıya çıkarttı. (28-17) Dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili olan rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinden bırakmayan millîler, devreyi 49-27 önde kapattı.

Üçüncü periyotun ilk bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Cansu Köksal’ın basketiyle 23. dakikada ay-yıldızlılar skoru 54-33’e getirdi. Oyunun temposunu iyi ayarlayan millîler, hücumları da iyi değerlendirerek etkili oldu. Cansu Köksal’ın hücumdaki etkili oyunuyla son 10 dakikalık bölüme 63-44 üstün giren ay-yıldızlılar, 35. dakika sonunda da durumu 69-48’e getirdi. A Millî Kadın Basketbol Takımı, mücadeleden 81-56 galip ayrıldı.