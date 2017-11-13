Süper Lig’de 11 haftada topladığı 17 puanla 7. sırada kendisine yer bulan Fenerbahçe, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, bu periyotta kalecilerin gösterdiği performans da vasatın altında kaldı. 11 maçta yediği 16 golle ortalamanın çok üzerinde gol yiyen sarı-lacivertli ekip, rakip fileleri ise 21 kez sarsarak maç başı 1.90 gol ortalamasına ulaştı. Ancak Fenerbahçe’nin yediği gol ortalaması ise 1.45 oldu. Aykut Kocaman’ın ekibi, ligde yalnızca Galatasaray derbisinde gol yemedi. Fenerbahçe’de kalecilerin performansı da tartışma konusu. Yeni transfer Carlos Kameni, 6 karşılaşmada forma giyerken, bu maçlarda 7 gol yedi ve maç başına 1.16 gol ortalamasıyla oynadı. Kameni, geçtiğimiz sezon ise Malaga’da 11 haftada 16 gol yemişti ve maç başı 1.90 gol ortalamasıyla oynamıştı. Yıllardır Fenerbahçe’nin 1 numarası olan Volkan Demirel de bu sezon yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Sezon başından bu yana 5 lig maçında forma giyen Volkan Demirel, yediği 9 golle dikkat çekti. Volkan Demirel, maç başı 1.80 gol ortalamasıyla oynadı. Tecrübeli kaleci, geçen sezon ise ilk 11 haftanın tamamında forma giyip kalesinde 10 gol görmüş ve 0.90 ortalamayla oynamıştı.
Fenerbahçe’de kaleciler güven vermiyor
13.11.2017 - 14:04 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in geride kalan 11 haftasında kalesinde 16 gol gören sarı-lacivertli ekipte kaleciler Volkan Demirel ve Carlos Kameni, performanslarıyla güven vermedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,
519186 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/519186.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
11. Hafta Maçları
3.11.2017
Galatasaray 5 - 1 Gençlerbirliği
4.11.2017
Kasımpaşa 2 - 2 Bursaspor
4.11.2017
Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
4.11.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
4.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 1 Fenerbahçe
5.11.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Alanyaspor
5.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir Fk
5.11.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
5.11.2017
Göztepe 1 - 3 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2