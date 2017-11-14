Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Igor Tudor’un ısrarla istediği sol bek ve orta saha oyuncusu Kwadwo Asamoah için yeniden resmî teklifte bulunacak. Son dönemde yabancı oyuncu sınırlaması tartışması alevlenince bu transfer için frene basan sarı-kırmızılar, Asamoah’ı devre arasında kadroya katmaktan vazgeçmiş, Sportif Direktör Cenk Ergün de “Devre arasında mümkün değil” diyerek noktayı koymuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2019’a kadar yabancı oyuncu kuralıyla ilgili bir değişiklik olmayacak” mesajı vermesi yönetimi yeniden harekete geçirdi.

En fazla 2 milyon

Başkan Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün’den Juventus’la masaya oturmasını istedi. Igor Tudor’un da yüzünü güldüren bu gelişme sonrası, Ergün hazırlıklara başladı. Edinilen bilgilere göre Ergün, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuyu ocak ayında kadroya katmak için 2 milyon avroyu aşmayacak bir teklifte bulunacak. Aralık ayında 29 yaşına basacak oyuncu da Galatasaray’a gelmek için çok hevesli durumda. Bu sebeple sarı-kırmızılıların önünde tek engel var o da Juventus yetkililerini bu transfere ikna etmek.



“1 numaralı hareketim G. Saray'a gelmekti”

Yeni baba olan Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera “Galatasaray’a imza atmak hayatımın en önemli hareketlerinden biriydi. Burayı kendi evim gibi hissediyorum” dedi. Takım üzerinde baskı bulunmadığını ve sezon sonu şampiyon olmak istediklerini ifade eden Uruguaylı eldiven 3’lü veya 4’lü savunma sistemiyle oynamanın kendisini etkilemediğini ifade etti. Muslera, Başakşehir maçının da zorlu olduğunu vurgulayıp “Bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.