Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın resmî tarihe bakıldığında Dursun Özbek şampiyonluk yaşayan başkan olarak görünse de, hem camia, hem de futbol kamuoyu 2014-15’teki şampiyonluğu Duygun Yarsuvat’a addediyor. Dursun Özbek Galatasaray Başkanlığına Mayıs 2015’te seçilirken 2015-16 sezonu sarı-kırmızılılar adına tarihinin en kötü dönemlerinden biriydi. Özbek’in başkan olarak 2. sezonu da Galatasaray için pek parlak değildi. Bu sezon başında ise kulüp tarihinin en büyük revizyonlarından birine gidildi ve neticede sportif başarı da geldi, rakiplere fark atıldı. Bu hafta en yakın rakibi Başakşehir’le karşılaşacak Cimbom’da Başkan da bu maçı şampiyonluğun en büyük dönemeçlerinden biri olarak görüyor ve bu sebeple takım ile hep iletişimde kalıyor ve kritik karşılaşma öncesi moral veriyor.

> Prim sürprizi

Dursun Özbek döneminin unutulmayan bir diğer olayı ise borçlardan ve faiz sarmalından kurtulmak adına Riva ve Florya arazilerinin satılmasıydı. Mali ve idari anlamda çok yoğun bir süreç yaşayan Dursun Özbek yönetimi 2 Aralık’ta olağanüstü genel kurul kararı alırken, öncesinde yüzde 400 sermaye artırımına gidildi. Bütün bunlara rağmen Özbek, sportif başarıya çok önem veriyor ve şampiyonluğun Galatasaray’a hizmet süresini uzatacağını düşünüyor. Zaten bu sebepten dolayı da Başakşehir maçında takıma özel prim verilmesi bile gündemde. > Burhan Can Terzi