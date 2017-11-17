Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe, Kadıköy’de attığı golle hafızalara kazınan Krasnodar’ın yıldızı Fedor Smolov’u transfer etmek için girişimlere başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın ısrarla golcü istemesi üzerine Sow, Niasse ve Bajic için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, listeye sezon başında gündemde olan 27 yaşındaki Rus yıldızı da ekledi. Golcülüğünün yanı sıra her iki kanatta görev yapabilen, on numara pozisyonunda oynayabilen Smolov’un 12 milyon avro’luk bonservis bedeli olsa da yönetim çok farklı hesaplar içinde. Sarı-lacivertliler, bu transferle hem Aykut Hocanın isteğini yerine getirmeyi hem de Dünya Kupası’nda değerini artıracak yıldızı yüksek bir fiyata satarak gelir elde etmeyi hedefliyor.

Alex de Okocha!...

Öte yandan ikinci Alex için de girişimler sürüyor. Fenerbahçe, unutulmaz lejyonerlerinden Jay Jay Okocha’nın 21 yaşındaki yeğeni Alex Iwobi’yi kadrosuna katmak için Arsenal’le görüşüyor. Nijerya Milli Takımı’nda da forma giyen genç Alex’in gerçek mevkii sol açık ama forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor. Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği oyuncu için Okocha’yı da devreye sokmuş durumda. Bu arada Josef’i West Bromwich Albion’a satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Santos’tan Lucas Lima, Alanya’dan Emre Akbaba için temasları sürdürürken, Avrupa’da gurbetçi avında. Stuttgart’ın forveti Kenan Karaman, on numarası Berkay Özcan, Nimes’in golcüsü Umut Bozok, Mainz’ın orta sahası Levin Öztunalı yakın takipte.

"Ne işim var Çin'de?"

Henüz Lyon’da oynarken Çin’den teklif alan Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’ye geldikten sonra da peşini bırakmayan Asyalıları net bir dille geri çevirdi. Çin kulüpleri yakından takip ettikleri Valbuena’ya Fenerbahçe’deki performansından sonra da teklif yaptı. Ancak Fransız yıldız “Benim hedeflerim var. Önceliğim para olsaydı Fenerbahçe’ye gelmeden önce Çin’e giderdim” çıkışıyla kapıları kapattı. Valbuena “Aykut Hoca bana çok değer veriyor. Bu takımda istendiğimi hissettiriyor” ifadesiyle de Fenerbahçe’de mutlu olduğunun altını çizdi.

Josef’ten Ada çıkarması

West Bromwich Albion’un 15 milyon avroyu gözden çıkardığı Josef de Souza’nın İngilizlerle Ada’da masaya oturduğu öğrenildi. Sambacının iki günlük izninde İngiltere’ye giderek West Bromwich yönetimiyle görüştüğü belirtildi. Josef, sözleşmesine “Takım küme düşerse maaşının yarısını alır” maddesi eklemek isteyen WBA’in teklifini sezon başında geri çevirmişti.

Valbuena ve Isla oynamıyor

Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Valbuena ile Isla’nın Sivas maçında oynayamayacağı kesinlik kazandı. Millî arada yoğun tedavi uygulanan oyuncular saha koşularına başladı. Hafta başında takıma katılacak iki lejyonerin Antalya deplasmanına yetişeceği belirtildi.

Martin Skrtel kendine geldi

Yaşadığı vertigo rahatsızlığı sebebiyle son iki maçın kadrosunda yer almayan Martin Skrtel tamamen iyileşti. Sivas maçında cezalı Neto’nun yerine görev yapacak Slovak yıldız “Millî maçta 90 dakika oynadım. Formama kavuşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Aatıf’a gün doğdu

Alper’in cezası, Valbuena’nın sakatlığı Aatıf’ın önemini arttırdı. Aykut Kocaman, Sivas maçında sol kanadı teslim etmeyi planladığı Faslı yıldızın üzerine titrerken, eski takımına karşı mücadele edecek Aatıf “Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım” diye konuştu.

Tatlıya bağlandı

Fenerbahçe’de yaşanan Aykut Kocaman-Mehmet Topal krizi sona erdi. Tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme yapan Kocaman, tabir yerindeyse yedek kalmaktan rahatsız olan Topal’ın gazını aldı. Adaletli bir şekilde forma vermeye çalıştığını ifade eden Aykut Hoca “Kulübede oturmanın zorluğunu anlıyorum, ancak kim iyiyse onu sahaya sürüyorum” derken “Sen bu takımın kaptanısın. Küsmeye hakkın yok. Aksine daha fazla çalışman ve sorumluluk alman gerekiyor” sözleriyle Topal’ı motive etmeye çalıştı.

Üzüldüğünü gizlemeyen Mehmet Topal ise “Evet yedek kaldığımda mutsuz oluyorum ama takıma zarar verecek bir eylemde bulunmam söz konusu dahi olamaz. Ne size ne de arkadaşlarıma saygısızlık yapmam” diyerek yaşananlar için hocasından özür diledi. İkili arasındaki buzlar erirken Mehmet Topal, hakkında çıkarılan kadro dışı haberlerine de tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu “Fenerbahçe’de mutluyum ve kariyerimi burada sonlandırmak istiyorum. Ancak beni göndermek isterlerse giderim” dedi.