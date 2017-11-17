Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Rus ekibi CSKA Moskova'yı uzatma sonucunda Melli'nin son saniye basketiyle 95-93 mağlup etti.

Ev sahibi CSKA Moskova, özellikle Cory Higgins'in dış şutları ile maça etkili başlasa da temsilcimiz Jason Thompson-Jan Vesely pota altı ikilisiyle karşılık vermeyi başardı ve 4:54 kala gelen televizyon molasına Fenerbahçe, 10-13 üstün gitti. Thompson ve Vesely ile basketler bulmaya devam eden temsilcimiz, 2:15 kala 12-21'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde Higgins ve Vorontsevich ile basketler bulan CSKA arşısında, Nunnally ve Vesely'den sayılar bulan temsilcimiz periyodu 16-27 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe CSKA Moskova, Semen Antonov'un üçlüğü ile başlasa da Wanamaker ve Vesely'nin basketleriyle Fenerbahçe, ilk 2 dakikalık bölümü 19-31 önde geçti. Sloukas ve Wanamaker'ın sayılarıyla farkı daha da açan temsilcimiz ilk 5 dakikayı 21-39'luk skorla geçti. Kyle Hines ve Clyburn ile sayılar bulan ev sahibi ekip farkı azaltarak 3:33 kala skoru 28-39'a getirdi. Sergio Rodriguez ile bir isabet daha bulan CSKA, son 3 dakikaya 30-39 girmeyi başardı. Kalan bölümde Sergio Rodriguez ve Cory Higgins ile CSKA etkili oyununu sürdürdü ve farkı azaltarak devreyi 41-46 sonlandırdı.

İlk yarıda Cory Higgins 12 sayıyla CSKA Moskova'nın en skorer ismi olurken Sergio Rodriguez de 8 sayıyla oynadı.

Temsilcimizde ise Jan Vesely ürettiği 17 sayıyla ilk yarıda maçın en skorer ismi oldu.

İkinci yarıya Hines ve Higgins ile etkili başlayan CSKA Moskova, suskun ismi Nando De Colo'dan bulduğu üçlük isabeti ile 6:38 kala takımını 49-48 öne geçirdi. Clyburn ile sayılar bulan ev sahibi, temsilcimiz karşısında 4:42 kala 54-51'i yakaladı. Kalan bölümde Vesely ile sayılar bulmaya devam eden temsilcimiz , 1:18 kala Sloukas'tan gelen üçlükle de 59-61'lik skorla tekrar öne geçti. Periyodun sonunda De Colo ile etkili olan CSKA Moskova, son çeyreğe 63-61 önde girdi.

Son periyoda CSKa Moskova, Sergio Rodriguez'den bulduğu üçlükle skoru 66-61'e getirerek başladı. Sloukas ve Melli'den isabetler bulan Fenerbahçe, tekrar skoru 66-66'ya getirdi. Temsilcimiz Melli'den bulduğu sayıyla da 6:52 kala 69-71 ile tekrar üstünlüğü yakaladı. Melli ile üst üste basketler bulan Fenerbahçe, 2:55 kala 75-80 ile farkı arttırmayı başardı. Son anlarda Fenerbahçe'nin yaptığı üst üste hatalarla 29 saniyeye 79-82 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Fakat Sergio Rodriguez'den bir üçlük bulan ve bir de serbest atış şansı kazanan CSKA 83-82 öne geçse de 15.7 saniye temsilcimize kaldı. Wanamaker ile bu sürede serbest atış şansları kazanan temsilcimiz, çizgiden 1/2 atınca normal süre 83-83 sona erdi ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma periyoduna CSKA Moskova, Hines'ın basketiyle başlasa da Fenerbahçe; Wanamaker ve Vesely'den bulduğu sayılarla 3:43 kala 85-87 üstünlüğü yakaladı. Wanamaker ile bir basket daha bulan temsilcimiz, son 3 dakikaya 85-89 önde girdi. Son dakikaya da Fenerbahçe, Vesely'nin basketiyle 89-93 önde girdi. De Colo'nun basketleriyle CSKA Moskova 16 saniye kala 93-93 eşitliği yakaladı. Son saniye topunu Wanamaker ile kaçıran Fenerbahçe, Melli'nin tiplediği topla maçı 93-95 kazanmayı başardı.