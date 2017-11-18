Beşiktaş 2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda toplam net borç açıklandı. Tuncel, Beşiktaş Dernekler borcunun 705 milyon 926 bin TL olduğunu, Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın borcunun ise 1 milyar 179 milyon 929 bin TL olduğunu ifade etti. Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun ise 30 Eylül 2017 itibariyle 1 milyar 885 milyon 855 bin TL olduğunu belirtti.Beşiktaş’ın 30 Haziran 2017 dönemi borcu ise 1 milyar 766 milyon 209 TL’ydi.