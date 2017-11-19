Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başekşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, “Oyunu beklere yönlendirdik. Dönen topların %61’ini kazandık. Maçtan bir gün önce 45 dakikaya yakın duran top çalışması yaptık. 26 puandayız. Bugün 12 hafta bitti. Bir şey mi kazandık? Hayır. Bugün Fenerbahçe’yi yenebiliyorsan, Galatasaray’ı 5-1 yeniyorsan, Beşiktaş ile berabere kalıyorsan ve zaman zaman oyun üstünlüğünü eline alıyorsan, bu demektir artık Başakşehir de şampiyonluğun adayı” açıklaması yaptı.