Medipol Başekşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, “Oyunu beklere yönlendirdik. Dönen topların %61’ini kazandık. Maçtan bir gün önce 45 dakikaya yakın duran top çalışması yaptık. 26 puandayız. Bugün 12 hafta bitti. Bir şey mi kazandık? Hayır. Bugün Fenerbahçe’yi yenebiliyorsan, Galatasaray’ı 5-1 yeniyorsan, Beşiktaş ile berabere kalıyorsan ve zaman zaman oyun üstünlüğünü eline alıyorsan, bu demektir artık Başakşehir de şampiyonluğun adayı” açıklaması yaptı.
Abdullah Avcı: Şampiyon adayıyız
19.11.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medipol Başekşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Etiketler : abdullah avcı,başakşehir,
520852 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/520852.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
12
8
2
2
27
14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
7
Göztepe
12
5
3
4
22
21
1
18
8
Akhisarspor
12
5
3
4
18
19
-1
18
9
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
14
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
12. Hafta Maçları
17.11.2017
Beşiktaş - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.11.2017
Bursaspor 0 - 0 Göztepe
18.11.2017
Atiker Konyaspor 1 - 1 Antalyaspor
18.11.2017
Medipol Başakşehir Fk 5 - 1 Galatasaray
19.11.2017
Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.11.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
19.11.2017
Trabzonspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
19.11.2017
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
20.11.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
4
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
5
Elazığspor
12
5
3
4
18
15
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
10
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
11
Adana Demirspor
12
4
3
5
17
18
-1
15
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
12
4
1
7
14
19
-5
4
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2