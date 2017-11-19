Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başından beri özellikle ilk haftalarda gelen iyi sonuçlara rağmen Igor Tudor hakkında bir eleştiri konusu vardı. Hırvat çalıştırıcının oyunu iyi okuyamadığı ve maça müdahale etmede yetersiz kaldığı görüşleri futbol yorumcuları tarafından sık sık dile getiriliyordu. Fakat iyi skorların Tudor’un bu yetersizliğini örttüğü de belirtiliyordu. Sarı-kırmızılı teknik adamın dün bu yönü bütün çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Öyle ki maç 4-1’e gelmesine rağmen Hırvat teknik adam takımının oyunundan memnundu ki her hangi bir değişikliğe gerek görmedi. Ta ki 79. dakikaya kadar. Tudor nihayet Belhanda’yı dışarı alarak Rodrigues’i sahaya sürdü! Ama iş işten geçmişti bile...



> 3 maç 8 puan!

Tudor sezonun daha önceki en kritik iki maçı olan evindeki Fenerbahçe ve deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmalarında da oyuna müdahalede yetersiz kalmış, bu iki randevuda toplam 5 puan kaybetmiş (0-0, 1-2) ve birçok futbol otoritesi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. F.Bahçe maçında Gomis’i 80’de kenara alan Tudor rakip takımın işini kolaylaştırmakla eleştirilmişti. Bir hafta sonraki Trabzon maçında da Gomis’i bu defa 54. dakikada kenara alan sarı-kırmızılı teknik adam büyük maçları okuyamamakla suçlanmıştı. Tudor bu 3 büyük maçta toplam 8 puan kaybederek sezonun ilk haftalarındaki puan mirasını yedi bitirdi.



> Kâbus sürüyor

Galatasaray büyük kâbustan uyanamıyor. Türkiye’nin en çok şampiyon olan, formasında 4 yıldız bulunan tek takım olan sarı-kırmızılılar tam 14 maçtır büyük maçlarda galibiyet göremiyor. En yakın takipçisi Başakşehir’e deplasmanda da kaybeden Igor Tudor’un takımı, ‘korkunç seri’yi devam ettirmiş oldu. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı bu maçlarda 10 yenilgi, 4 beraberlik aldı. Galatasaray büyük takımlara karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016’da Trabzonspor’u 2-1 yendiği maçta almıştı.



TUDOR’UN BÜYÜK KARNESİ

2016-2017

Beşiktaş: 0-1

Trabzonspor (D): 0-2

Başakşehir (D): 0-4

Fenerbahçe: 0-1

2017-18

Fenerbahçe: 0-0

Trabzonspor (D): 1-2

Başakşehir (D): 1-5



Yine Başakşehir

Galatasaray ligde son 118 maçta 3 kez 4 fark yedi. 3’ü de Başakşehir’e karşı. İşte o maçlar:

2014-15 Başakşehir-G.Saray 4-0

2016-17 Başakşehir-G.Saray 4-0

2017-18 Başakşehir-G.Saray 5-1