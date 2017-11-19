Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki kez geriye düşüp 4-3 kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının mağlubiyeti asla kabul etmediğini vurguladı. Çalımbay, her şeyden önce iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Mağlup olduğumuz dönemlerde de oyundan kopmadık. Ama yediğimiz goller tabii ki yenmemesi gereken gollerdi. İki tane kendi kalemize gol attık. Bu geldiğimden beri kendi kalemize attığımız 3 gol. Ama takımımdan çok memnunum ve hiç bir zaman oyundan kopmadık. İyi mücadele ettik, bunda taraftarın payı çok büyük. Nasıl Galatasaray maçında destekledilerse bu maçta da devam ettiler. Her şeyi görüyoruz. Yanlışlarımızı görüyoruz, iyi yaptığımız şeyleri de görüyoruz. Üstüne koya koya gidiyoruz" dedi

Ligin ilk yarısına kadar kalan 5 önemli maç oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Ligde kalan 5 tane maçımız ve kupa maçımız var. İnşallah bunları da iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken şeyler var. Onları da çalışarak düzelteceğiz. Yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Hatalarımızı aza indireceğiz. Bundan sonra oynayacağımız 5 tane lig maçımızın hepsi zor maçlar. Hiçbir maçta mücadele etmeden oyunun içinde olmadan kazanmanız mümkün değil. Bütün takımın da böyle olması gerekiyor. Defansif açıdan yaşamamız gereken sıkıntıları yaşadık. Bunları zamanla iyi bir duruma getireceğiz. Alınan galibiyetten memnunum, ne olursa olsun oyuncularım sonuna kadar mücadele ettiler. Mağlubiyeti asla kabul etmediler. Onun için hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.