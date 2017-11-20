Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği’nde bugün yapılan toplantı sonrası Teknik Direktör Ümit Özat ile anlaşmaya varıldı. Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3. haftasında yollarını ayırdığı Ümit Özat ile tekrar anlaşırken, Kulüp Başkanı Murat Cavcav ise transferle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Vakit kaybedemezdik, can derdindeyiz. Mesut hocamız elinden geleni yaptı teşekkür ederiz. Kendisinin de söylediği gibi bu transferleri o yapmadı. Biz de bu transferleri yapan Ümit Özat’ı yeniden göreve getirmeyi doğru bulduk. Sezon öncesi kampımızı da yöneten Ümit hoca, takımı, yeni transferleri, kulübü iyi tanıyor. Sonuçta daha birkaç hafta önce futbolcularla tesiste kalıyordu, gece gündüz onlarla yaşıyordu. Kendisi de bize güvence verdi. Futbolculara inandığını ve bu takımın kesinlikle iyi yerlere geleceğini, hatta üst sıralara oynayacağını ifade etti. Yönetim kurulundan arkadaşlarla değerlendirdik. Kendisiyle de görüştük ve geçmişteki olumsuzluklardan ders çıkararak Genclerbirligi’ni layık olduğu yere getirme konusunda fikir birliğine vardık."