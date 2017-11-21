Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, teknik direktör değişimi sonrası adeta sezona yeniden başladı. Ersun Yanal yönetiminde öne geçtikleri maçları veren bordo-mavililer, Rıza Çalımbay ile geriden gelip “istediğini” alıyor. Bu sezon Yanal’la 8 maça çıkan Karadeniz takımı, sadece 2 galibiyet kazanabilmişti. Yanal idaresinde öne geçtiği 5 karşılaşmada, üstünlüğünü koruyamayan Trabzonspor, tam 13 puanı heba etti. Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmalarında 2 defa öne geçip 1 puana razı olan bordo-mavililerin, özellikle Alanyaspor karşısında 3-0’dan maçı vermesi çok konuşulmuştu. Göztepe karşılaşmasında galibiyet, Akhisar karşısında ise beraberlik korunamamıştı.

> Küllerinden doğdu

Bordo-mavililer, 5 maç önce yaşanan teknik direktör değişimi sonrası toparlandı ve hızla yaralarını sarıyor. Türkiye Kupası’ndaki Çorum Belediyespor maçında 6-0’lık skorla patlama yapan Çalımbay’ın takımı, gelecek için umut verdi. Ersun Yanal’la iki büyük maçı kaybeden bordo-mavililer, Çalımbay ile ilk zor maçında Galatasaray’ı 2-1 yenerken, üstünlüğünü de hiç kaybetmedi. Kayserispor deplasmanında 0-0’la 1 puan çıkaran Çalımbay’ın takımı, son olarak Osmanlıspor maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-3’le maçı kazanıp kendisine yeni bir sayfa açmayı başardı.