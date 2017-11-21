Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldiği 2015-16 sezonunda zaman zaman etkili oynayan Lazar Markovic'in menajeri İstanbul'a geldi.

Sırp oyuncunun temsilcisi Sarı-Lacivertli kulübe giderek oyuncusunun geri dönmek istediğini yetkililere iletti.

İdareciler, Liverpool ile 2019'da sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini almalarının zor olduğunu Markovic'in yetkilisine söyledi.

KOCAMAN İSTERSE GELECEK



Sarı-Lacivertli Yöneticiler, Markovic'in gelme istediğini Aykut Kocaman'a iletilecek.

Kocaman, olumlu bir rapor verirse Sırp oyuncunun kiralanması için Liverpool ile görüşülecek.