Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 9 basamak düşerek 42. sırada yer aldı. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 807 puanla 33. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 735 puanla 42'nciliğe geriledi. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takımlar Puan Değişim

1 Almanya 1602 -

2 Brezilya

1483 -

3 Portekiz 1358 -

4 Arjantin 1348 -

5 Belçika

1325 -

6 İspanya 1231 +2

7 Polonya 1209 -1

8 İsviçre 1190 +3

9 Fransa 1183

-2

10 Şili 1162 -1