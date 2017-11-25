Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Red Bull Arena Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 34.dakikada Naby Keita ile 87.dakikada Bernardo kaydetti. Bu sonucun ardındanLeipzig 26 puana ulaşırken, Werder Bremen ise 8 puanda kaldı. Leipzig’de oynayan Galatasaraylı eski futbolcu Bruma yedeklerde yer aldı ve forma giymedi. Yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten İzet Hajrovic de Werder Bremen’de yedekler arasında yer aladı ve süre alamadı.

Beşiktaş ile Leipzig arasındaki maç 6 Aralık Çarşamba günü Almanya’da oynanacak. İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.