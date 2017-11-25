Red Bull Arena Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 34.dakikada Naby Keita ile 87.dakikada Bernardo kaydetti. Bu sonucun ardındanLeipzig 26 puana ulaşırken, Werder Bremen ise 8 puanda kaldı. Leipzig’de oynayan Galatasaraylı eski futbolcu Bruma yedeklerde yer aldı ve forma giymedi. Yine bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten İzet Hajrovic de Werder Bremen’de yedekler arasında yer aladı ve süre alamadı.
Beşiktaş ile Leipzig arasındaki maç 6 Aralık Çarşamba günü Almanya’da oynanacak. İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.