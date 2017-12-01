Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ekici, F.Bahçe’de futbolundan çok sakatlıklarıyla konuşulur oldu. Sarı-lacivertli formayı giymek adına 6 ay futboldan uzak kalan yıldız oyuncu sakatlıklardan oynamaya fırsat bulamıyor. Sezon başı kampının en iyilerinden olan Ekici, henüz ilk hazırlık maçında attığı 2 golle yıldızlaşmış, ancak aynı maçta sakatlanmıştı. 8 Temmuz’daki bu sakatlığın ardından 15 Temmuz’daki kısa süreli denemesi de sakatlıkla sonuçlanan Ekici, ancak 17 Eylül’deki Alanya maçında formasına kavuşmuştu. Ama bu da uzun sürmedi. Sakatlık kâbusu 29 Eylül’deki Akhisar karşılaşmasında hortladı. Mehmet Ekici, Malatya maçında sahalara dönecekti ki, bu sefer de ekstra idman yaparken sakatlandı. 19 Kasım’daki Sivas maçında kısa bir süre görev yapan Ekici, Adana Demir karşısında yine sakatlandı. Sol bacağında hamstring kasında ikinci derece yırtık tespit edilen yıldız en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.