Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV'de yer alan habere göre; Özbek, Beşiktaş maçı sonrası Igor Tudor'un takımdan ayrılacağı ve Fatih Terim'in göreve geleceği iddialarını cevapladı.

Özbek, o soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Şimdi yarın bizim, Salı günleri rutin yönetim kurulu toplantımız var. Tabii Cumartesi günü çok üzüldük ama bu manada hiç olayı speküle etmememiz lazım, yarın zaten toplantımız var. Bu toplantı da bizim rutin toplantımız, dolayısıyla söyleyeceğim bu kadar".

Evren Göz'ün, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçeceğine yönelik basında yer alan iddiaları hatırlatması üzerine Özbek, "Fatih Hoca ile görüşmedik. Fatih hoca Türk futbolu için önemli bir isim. Dolayısıyla kendisiyle de bu konuda hiç bir görüşmemiz olmadı, kendisi de bunu ifade etti" cevabını verdi.

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Özbek, "Beşiktaş maçından sonra hepimiz çok üzüldük. Gerçekten çok üzücü bir geceydi. Taraftardan sadece bir şey istiyorum. Bize ve bu takıma inansınlar. Şampiyonluk yolundan en ufak bir sapmamız yok. Mayıs'ı beklemek lazım. Galatasaray, hala şampiyonluğun en önemli adayıdır. Taraftardan istediğim çok güzel ambiansımız vardır. Bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk taraftarla mümkün" diyerek sözlerini noktaladı.