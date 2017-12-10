Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ali Şakacı xx, Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx
Banvit: Angelo Caloiaro xxxx 20, Vidmar xx 4, Rıdvan xx 9, Taylor xxx 10, Andy Rautins xx 8, Adonis Thomas x 6, Can x 2, Kulig xxx 10
Başantrenör: Saso Filipovski
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Buva xxxx 24, Thompson xxx 10, Bircevic xxx 11, Toolson xx 9, Uğur Dokuyan x 4, Ayberk Olmaz x 5, Klobucar xx 9
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. Periyot: 13-20 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 28-34 (İstanbul Büyükşehir Belediyespor lehine)
3. Periyot: 55-51 (Banvitspor lehine)