Manchester Derbisi'ne hızlı başlayan taraf Manchester City oldu ve maçın 43. dakikasında David Silva takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün 2 dakika sonrasında Marcus Rashford sahneye çıktı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda Manchester City, United kalesinde pozisyon aramaya başladı.54. dakikada Otamendi, Manchester City'yi bir kez daha öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve Manchester Derbisi'nde kazanan 2-1'lik skorla Manchester City oldu. United'da Marcos Rojo ve Rashford, City'de ise Kyle Walker ve David Silva sarı kart gören isimler oldu. City, aldığı bu 3 puanla birlikte liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı ve puanını 46 yapıp en yakın takipçisi Manchester United'a 11 puan fark attı. Manchester United ise 35 puanda 16. haftayı kapattı.
Manchester derbisi City'nin!
10.12.2017 - 21:41 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, Manchester United'ı Old Trafford'daki mücadelede 2-1 mağlup etti.
Etiketler : manchester city,manchester united,premier lig,
526312 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526312.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
5
Beşiktaş
14
7
5
2
22
12
10
26
6
Kayserispor
14
7
5
2
22
16
6
26
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
15
7
1
7
20
25
-5
22
10
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
16
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
17
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
15. Hafta Maçları
8.12.2017
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
9.12.2017
Kasımpaşa 0 - 3 Trabzonspor
9.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 3 Göztepe
9.12.2017
Antalyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
9.12.2017
Galatasaray - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
10.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Alanyaspor
10.12.2017
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
10.12.2017
Kayserispor - Beşiktaş
11.12.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
4
Ç. Rizespor
15
7
4
4
29
23
6
25
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
7
Gazişehir G.Ant
15
4
8
3
18
12
6
20
8
Balıkesirspor
15
6
5
4
30
25
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
13
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
14
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
15
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
16
Denizlispor
15
3
3
9
15
26
-11
12
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
3