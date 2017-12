Türkiye Gazetesi

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde siyah beyazlılar, Bayern Münih’le eşleşti. Bayern Münih ile ilk maç Almanya’da oynayacak. Son 16 turu maçları 13-14 ve 20-21 Şubat 2018’de start alacak. Rövanşlar ise 6-7 ve 13-14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.



İşte son 16 turu eşleşmeleri

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Almanya’nın Bayern Münih ekibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşti. G Grubu’nu 14 puanla lider tamamlayan Beşiktaş, Alman temsilcisi Bayern Münih ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Juventus - Tottenham

Basel - Manchester City

Porto - Liverpool

Sevilla - Manchester United

Real Madrid - Paris Saint Germain

Shakhtar Donetsk - Roma

Chelsea - Barcelona

Bayern Münih - Beşiktaş



BAYERN MÜNİH'TEN BEŞİKTAŞ'A "MERHABA"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu. Bavyera ekinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe olarak "Merhaba" yazılarak Beşiktaş'ın hesapları etiketlendi. Ayrıca diğer bir paylaşımda ise Beşiktaş'ın sezon başında yeni transferlerini duyurduğu 'Come To Beşiktaş' videolarına da göndermede bulunan Bayern Münih, "We are coming to Beşiktaş" diyerek golcü futbolcu Lewandovski ile olan görsel aktarıldı.