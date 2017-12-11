Başkan Ali Şafak Öztürk, görevi bıraktığını açıkladığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "Çalışma sürem boyunca kulübümüz birçok başarıya imza attı, birçok ilki gerçekleştirdi. Bu başarı dolu süreci Yönetim Kurulu Başkanı olarak yönetmiş olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. Bu yolda benimle birlikte yürüyen Yönetim Kurulundaki çalışma arkadaşlarıma da bu vesile ile teşekkür ediyorum. Başlangıçtan bu yana, Antalyaspor’un hedefleri olan bir kulüp haline gelmesi, kentin tanıtımına katkı veren bir marka olması gerekliliğine inandım ve vizyon olarak da ortaya koydum. Diğer taraftan, kulübün, büyük çoğunluğu dönemimizden önce oluşmuş olan borçlarını yapılandırdım, ödenebilir hale getirilmesini sağladım. Ne var ki oluşan koşullar, 15 Kasım günü çok sevdiğim Antalyaspor’dan, Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılmamı gerektirdi, seçim gündemli olağanüstü genel kurul kararımızı açıkladım.Bu karar sonrasında gelişen bazı olaylar kamuoyunda kararsız kaldığım, fikrimden vazgeçtiğim algısı uyandırmış olabilir. Tekrar ifade etmek isterim ki 15 Kasım itibarıyla kararım kesindi. 15 Kasım 2017 - 11 Aralık 2017 tarihleri arasında yaşananlar ve bu süreçte sessizliğimi korumam biliniz ki Antalyaspor menfaatleri içindi. Gelecekte bu süreç daha net algılanacak ve yapılan her şeyin Antalyaspor için olduğu görülecektir. Antalyaspor’a olan sevgim hiçbir zaman azalmayacaktır. Görev sürem boyunca desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Ben hep aranızda olacağım. Çünkü her zaman söylediğim gibi; 'Ben, sen yok. Biz varız ve Biz Antalyasporuz.”
Antalyaspor Başkanı görevini bıraktı
11.12.2017 - 15:22 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, görevini bıraktığını bildirdi. Yazılı bir açıklama yapan Öztürk, "Ben hep aranızda olacağım. Çünkü her zaman söylediğim gibi; 'Ben, sen yok. Biz varız ve Biz Antalyasporuz'” dedi.
Etiketler : Ali Şafak Öztürk,Antalyaspor,Antalyaspor istifa,
526573 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526573.aspx
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P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
15
7
1
7
20
25
-5
22
10
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
16
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
17
Konyaspor
14
3
2
9
13
21
-8
11
18
Karabükspor
14
2
2
10
13
24
-11
8
15. Hafta Maçları
8.12.2017
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
9.12.2017
Kasımpaşa 0 - 3 Trabzonspor
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Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 3 Göztepe
9.12.2017
Antalyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
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Galatasaray - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
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Osmanlıspor Futbol Kulübü - Alanyaspor
10.12.2017
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
10.12.2017
Kayserispor 1 - 1 Beşiktaş
11.12.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
4
Ç. Rizespor
15
7
4
4
29
23
6
25
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
7
Gazişehir G.Ant
15
4
8
3
18
12
6
20
8
Balıkesirspor
15
6
5
4
30
25
5
20
9
Elazığspor
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5
5
5
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2
20
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Boluspor
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6
2
7
17
16
1
20
11
Altınordu
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6
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22
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Erzurumspor
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4
6
5
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19
-2
18
13
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
14
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
15
Eskişehirspor
14
4
6
4
25
24
1
15
16
Denizlispor
15
3
3
9
15
26
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12
17
Grandmedical Manisaspor
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5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
14
1
3
10
7
29
-22
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