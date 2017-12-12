Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sivas Belediyespor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, amaçlarının üst tura çıkmak olduğunu ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Tabii ki buradaki amacımız üst tura çıkmaktı, son 16’ya kalabilmekti. O yüzden bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Diğer taraftan genç arkadaşlarımıza bugün oynama fırsatıydı bu maç. Alt yapıdan gelen arkadaşlarımızda oynama fırsatı oldu. O yüzden onlar için de mutluyum" dedi.

Bir basın mensubunun Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’un kendisinden ve Galatasaray camiasından özür dilediğini hatırlatması üzerine Tudor, "Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

SİVAS BELEDİYESPOR TARAFI

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise, Galatasaray’ı yendikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Turu geçmek çok önemli olmuyor. Çünkü büyük bir takımla oynuyorsunuz ve iki aşamalı bir maçtan oluşuyor. Ama biz oyuncularımıza ilk Galatasaray maçına çıktığımızda ve maçtan önce şunu söylemiştik. Oynayabildiğimiz güzel oyunu oynayalım, Türkiye’ye güzel bir Sivas Belediyespor izletelim demiştik. İstanbul’daki maçta da bunu 70 dakika uyguladığımızı düşünüyoruz. Bugün bütünüyle oyuncularımıza şunu söyledik. İstanbul’da fena işler yapmamıştık. İstanbul’da maçın 5-1 olması çok şey ifade etmiyor. Son anlarda kırılma yaşanmıştı ama burada iyi oyunumuzu bir galibiyetle süsleyebiliriz diye konuştuk oyuncularımızla. Topa ne kadar sahip olursak Galatasaray’ın etkinliğini o kadar yitirebileceğimizi konuştuk ve bunu uyguladığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu yenilgi Galatasaray adına çok şey ifade etmiyor olabilir ama bizim kendi açımızdan bu galibiyet her zaman hatıralarda yer olarak kalacaktır" şeklinde konuştu.