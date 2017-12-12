Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçında Trabzonspor'a elenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ilk maçtaki skordan sonra amaçlarının iyi bir futbol izelttirmek olduğunu belirterek, "Maçın başından sonuna kadar oyun prensibimizi sergilemeye çalıştık. Rakibimizin ismi hiç önemli değildi. Mümkün olduğunca önde oynamaya çalışan, futbolu güzelleştirmeye çalışan bir takım olma yolundaydık. Bugün burada da böyle oynadık. Birkaç kişisel hatadan mağlup durumu düştük. Oyuncularıma skor önemli değil kendi oyununuzu oynayın dedim. Trabzonspor'da hiç gol kaçırmadı herhalde girdiği tüm pozisyonları değerlendirdi. Bizim için önemli olan oyuncularımız isteği arzusu ve futbol adına yapmak istedikleriydi. Trabzonspor'a kupada başarılar diliyorum" dedi.
'Amacımız iyi bir maç izlettirmekti'
12.12.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk maçtaki skordan sonra amaçlarının iyi futbol izlettirmek olduğunu söyledi.
Etiketler : Büyükşehir Belediye Erzurumspor,Mehmet Altıparmak,
526932 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/526932.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
15
7
1
7
20
25
-5
22
10
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Konyaspor
15
4
2
9
15
21
-6
14
16
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
17
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
18
Karabükspor
15
2
2
11
13
26
-13
8
16. Hafta Maçları
16.12.2017
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
16.12.2017
Trabzonspor - Bursaspor
17.12.2017
Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
17.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
17.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
17.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
17.12.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.12.2017
Fenerbahçe - Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.12.2017
Göztepe - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
4
Ç. Rizespor
15
7
4
4
29
23
6
25
5
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
6
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
7
Gazişehir G.Ant
15
4
8
3
18
12
6
20
8
Balıkesirspor
15
6
5
4
30
25
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Eskişehirspor
15
5
6
4
32
24
8
18
13
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
14
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
15
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
16
Denizlispor
15
3
3
9
15
26
-11
12
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
15
1
3
11
7
36
-29
3