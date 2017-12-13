Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktörü Andre Villas Boas'ın ralli pilotu olma kararı almasından sonra Pereira ile anlaşan Çin Süper Ligi ekibi Shanghai SIPG, 49 yaşındaki Portekizli hoca ile sözleşme imzaladı. Kulübün başkanı Zhang Min'in de katıldığı imza töreninde konuşan Pereira, "Burası hedefleri olan bir kulüp. Süper Lig hızlı bir şekilde gelişti ve çok büyük bir potansiyeli var. Takımın hedeflerini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu. Shanghai'ın kadrosunda Brezilyalı forvet Hulk gibi önemli isimler yer alıyor.