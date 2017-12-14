Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Florya’dan Kemerburgaz’a taşınıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte dün Olağan Divan Kurulu Toplantısı vardı. Açılışı yapılan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, müjdeler vererek başladı. “Kemerburgaz Tesisleri Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullanan Özbek “Florya’dan taşınmayı öngörmüştük. Ekonomik anlamda çok önemliydi. Florya’daki arazi ve yerleşke artık Galatasaray’a dar geliyordu. Kemerburgaz’daki arsanın Galatasaray’a kazandırılması için çalışma içindeydik. Orman içinde, 6 tane nizami futbol sahası, altyapıya hizmet edecek bir kompleks. Arazi aslında Savunma Bakanlığına aitti. Bu çalışmalar nihayetlendi. Biz gerekli görüş ve izinleri aldık. Başkabakan ile bir araya geldim ve onun da olurunu aldım. Kemerburgaz projesi hazır. Arazinin üst kullanım hakkının tarafımıza tescili söz konusu. Bir plan yapılacak. Bir spor kompleksinin yapılmasını da Emlak Konut yapacak. Buraya taşınmamız için bütün Galatasaraylıların el ele vermesini ve destek olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Müze, katkı sağlayacak

Salon projesinin de ruhsatının ellerinde olduğunu yineleyen Galatasaray Başkanı, müze çalışmasıyla ilgili de bilgi verdi. Dursun Özbek “Epey bir zamandır Galatasaray’a bir müze kazandırılması yönünde irade var. Bazı çalışmalar yapıldı, bitmiş, bitmemiş… Bu dönemde, özellikle stadın içinde çok modern bir müze sahibi olmamız konusunu çok önemsedik. İnşaat ve organizasyonuna başladık. Ocak ayında açılışını da yapacağız. Müzenin etkisi nedir? Evet burada yaşaması lazım. Bizim bir tarihimiz var. Tarih yaşarken Galatasaray’ın ekonomisine de etki etmeli. 1-2 restoran düşüncemiz de var. Ziyaretler gerçekleştirilebilecek. Kulübe katkı yansıtacak imkânlar beraberinde gelecek” diye konuştu.

Stada 8 dakika uzaklıkta

Florya Metin Oktay Tesislerinin Kemerburgaz’a taşınması büyük bir hamle olarak göze çarpıyor. Florya’daki arazinin iki katı (140 dönüm) olan Kemerburgaz projesi, Türk Telekom Stadı’na 8 dakikalık uzaklıkta. Yeni araziye yapılacak olan kamp ve altyapı tesisleri ile sahalar için kulübün kasasından tek kuruş çıkmayacak. Galatasaray ile Millî Emlak arasında yapılan anlaşmaya göre Riva ve Florya’nın ihalesini alan firma, Kemerburgaz’daki tesisleri de inşa edecek. Sarı-kırmızılılar, yeni tesisler bitmeden Florya’dan çıkmayacak. İnşaatın yakın zamanda başlaması ve 1-2 yıl içinde Galatasaray’ın yeni yuvası olacak Kemerburgaz’a taşınması bekleniyor.