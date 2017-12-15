Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk şöyle:

“Sivas Belediyespor Kulübü futbolcusu Samet Katanalp'ın 12.12.2017 tarihinde oynanan Sivas Belediyespor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Grand Medical Manisaspor Kulübü'nün 12.12.2017 tarihinde oynanan Grand Medical Manisaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 12.12.2017 tarihinde oynanan Grand Medical Manisaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kars 36 Spor Kulübü idarecisi Ayhan Saltürk'ün 13.12.2017 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bucaspor Kulübü'nün 13.12.2017 tarihinde oynanan Bucaspor-Demir Grup Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Osmanlıspor FK Kulübü futbolcusu Tugay Kacar'ın 13.12.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”