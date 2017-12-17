Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Sompo Japan, son anları nefes kesen maçta Galatasaray Odeabank’ı 80-78 yendi. Beşiktaş’ın geçen sezon finalde oynadığı Fenerbahçe eşleşmesinde aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynanan maç yüksek bir tempoya sahne olurken, siyah-beyazlılar bu sonuçla 11. hafta sonunda 9. galibiyetini elde etti. Başa baş geçen ilk çeyrek 24-23’lük Beşiktaş üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci çeyrekte Göksenin’in etkili dış şutları Galatasaray’ı 2.39 kala öne geçirdi: 34-33. Savunmasını sertleştiren ve Agusto Lima, Earl Clark, Jon Diebler üçlüsüyle etkili olan Ufuk Sarıca’nın öğrencileri kontrolü yeniden ele geçirdi ve ilk yarıyı 41-36 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Earl Clark ve Jon Diebler ile vites artıran Beşiktaş Sompo Japan, 4 dakika kala farkı çift hanelere çıkardı ve son çeyreğe 10 sayılık Beşiktaş üstünlüğüyle girildi: 66-56. Son bölümde Scotty Hopson, Dwight Hardy ve Jordan Taylor ile etkili olan Galatasaray Odeabank, farkı eritmeyi başardı. Karşılaşmayı son hücuma kadar taşımayı başaran Erman Kunter’in takımı, son hücumda önce DaJuan Summers ardından da Scotty Hopson ile isabet bulamayınca karşılaşma 80-78’lik Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğüyle sona erdi.