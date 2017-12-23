Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Antrenmanda sezon başında Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de Jong da takımla çalıştı.Galatasaray, antrenmandan sonra Göztepe maçı için tesislerde kampa girdi.