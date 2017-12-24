Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın deplasman kâbusu bitmiyor. Siyah-beyazlılar Sivas’tan da 2-1’lik mağlubiyetle ayrılınca bu sezon dış sahada dağıttığı puan 15’e yükseldi. Şenol Güneş 5-1 kazanılan Osmanlıspor maçındaki kadroyu bozmamıştı. Ev sahibi ekip maça adeta golle başladı. Fabri 5. dakikada Kone’nin şutunu sektirdi, dönen topu Rybalka tamamladı ve Sivasspor öne geçti: 1-0. Özellikle deplasmanlarda kapanan takımları açmakta zorlanan Beşiktaş rakip kaleyi abluka altına almasına rağmen yine pozisyon bulamıyordu. Dakika 26’da Talisca’nın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Negredo gole çevirdi: 1-1. Eşitlik sağlandıktan sonra Beşiktaş baskısını azalttı. Sivasspor da hücümü düşünmeyince başka gol olmadı ve devreye 1-1’lik skorla girildi.

Cyriac fişi çekti

İlk yarıda istekli gözüken Negredo ikinci yarı başlarken yerini Cenk Tosun’a bıraktı. İkinci devre yüksek tempoyla başladı. Talisca ve Cenk’in müsait pozisyondaki şutlarında Tolgahan kalesinde devleşirken, Rybalka’nın ceza sahası dışından gönderdiği füze de direkte patladı. Samet Aybaba takımın hücumda etkili isimleri Bifouma ve Rybalka’yı çıkarınca Beşiktaş daha da yüklenmeye başladı. Dakika 69’da Atiba’nın yerine Oğuzhan girdi oyuna. Sivasspor maçın en net pozisyonu 78’de yakaladı ama Cyriac çok kötü vurarak fırsat tepti. Lens 80’de Q7’nin yerine girdi. Ev sahibi ekip maçta kazandığı ilk kornerde golü buldu. Beşiktaş’ı yıkan gol 82’de Cyriac’tan geldi. Bu mağlubiyetle siyah-beyazlılar ilk yarının finalini kötü yaparak şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı: 1-2.