Galatasaray, Göztepe ile oynadığı maçın 70. dakikasında ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına Maicon ile Ndiaye geçti. Ndiaye topun üzerinden atladı ve daha sonra Maicon meşin yuvarlağı 90 diye tabir edilen noktadan filelere göndererek, takımının 3. golünü kaydetti. Brezilyalı defans oyuncusu bu golle Süper Lig’de 5. kez fileleri havalandırdı. Maicon, Göztepe müsabakasıyla da bu sezon 17 maçta ilk 11’de görev aldı.
Maicon, bu sezonki 5. golünü attı
24.12.2017 - 21:32 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın Brezilyalı defansı Maicon, Göztepe müsabakasının 70. dakikasında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Maicon bu gol ile sezonun 5. golünü kaydetti.
Galatasaray, Göztepe ile oynadığı maçın 70. dakikasında ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına Maicon ile Ndiaye geçti. Ndiaye topun üzerinden atladı ve daha sonra Maicon meşin yuvarlağı 90 diye tabir edilen noktadan filelere göndererek, takımının 3. golünü kaydetti. Brezilyalı defans oyuncusu bu golle Süper Lig’de 5. kez fileleri havalandırdı. Maicon, Göztepe müsabakasıyla da bu sezon 17 maçta ilk 11’de görev aldı.
Etiketler : maicon,Galatasaray,maicon gol,gs göztepe maçı,
530442 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/530442.aspx
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A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
3
Galatasaray
16
10
2
4
34
21
13
32
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
16
9
3
4
29
23
6
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
16
5
4
7
20
27
-7
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
15
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
16
Osmanlıspor
16
4
2
10
23
32
-9
14
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
17. Hafta Maçları
23.12.2017
Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
23.12.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Beşiktaş
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Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
24.12.2017
Antalyaspor - Alanyaspor
24.12.2017
Kayserispor 0 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
24.12.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor
24.12.2017
Kasımpaşa 1 - 2 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2017
Galatasaray - Göztepe
25.12.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
17
7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4