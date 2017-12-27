Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe ara transferde büyük bir sürpriz düşünmüyor. Aykut Kocaman’ın takviye talebine rağmen sarı-lacivertliler mevcut şartların olumsuzluğu sebebiyle macera aramak istemiyor. UEFA’yla imzalanan Finansal Fair Play anlaşması kapsamına sezon sonunda maksimum 10 milyon avro zarar gösterebilecek olan Fenerbahçe, bir yandan da yabancı kontenjanındaki doluluk yüzünden sıkıntı yaşıyor. Robin van Persie’den boşalacak yeri Elif Elmas’la dolduracak sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici’nin de iyileşmesiyle orta sahadaki eksikliği büyük ölçüde giderecek. Bu mevkii için düşünülen tek takviye ise Alanya’nın maestrosu Emre Akbaba. Başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ın ısrarla istediği Emre’nin transferini bizzat bitirmek için kolları sıvamış durumda.

Sol beke üç aday var

Fenerbahçe, Liverpool’da fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Sırp yıldız Marko Grujic’i kiralamak için nabız yoklasa da kontenjandaki doluluğun bu transferi pek mümkün kılmadığı biliniyor. Sol bek için Santos’tan Zeca, Chelsae’den Rahman Babab ve Zenit’ten Domenico Criscito için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu takviye için ise Fernandao’yu elden çıkarmayı planlıyor. Ancak Aykut Kocaman’ın Soldado konusundaki endişeleri sebebiyle sambacıdan vazgeçmek istememesi ve yeni bir golcüde ısrar etmesi Kameni’yi de topun ağzına getirmiş durumda. Aykut Hocanın ifadesiyle Fenerbahçe’nin transfer politikasını gönderilecek oyuncular netleştirecek. Aksi takdirde yerli pazarında sınırlar zorlanacak.

Sakatlık kâbusu

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında tam anlamıyla sakatlık kâbusu yaşadı. Sarı-lacivertli takımda tam 16 farklı isim sakatlanırken, Mehmet Ekici 4 kere sakatlanarak âdeta rekor kırdı. Fenerbahçe’de kaleciler Volkan ve Kameni’nin dışında Ozan, Neto, Giuliano, Neustädter, Josef sakatlanmadan ilk yarıyı kapatmayı başardı.

Valbuena mutlu

Konya deplasmanıyla birlikte ilk 11’e geri dönen Mathieu Valbuena, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu, “Burada evimde gibiyim” sözleriyle dile getirdi. Her şeyin yolunda olduğunu ifade eden Fransız, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak istediğini de sözlerine ekledi.

Kocaman heyecan

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’ndaki rakibi İstanbulspor, Aykut Kocaman’ın futbolculuk kariyerini noktaladığı, hocalık kariyerine başladığı kulüp. Fenerbahçe’nin başında İstanbulspor’a karşı ilk kez rakip olacak Kocaman, bu maçtan önceki son sınavını da eski takımı Konyaspor’a karşı vermişti.

Aykut Hoca garanti verdi

İnişli çıkışlı bir grafik sergilediği sezonun ilk yarısını üçüncü sırada kapatan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman duruşunu bozmadı. Göreve geldiği ilk gün şampiyonluk sözü veren Kocaman, sezonu hedefledikleri noktada bitireceklerini ifade etti. İkinci yarıda daha çok koşan, her yerde pres yapan, maçları domine eden bir takım performansı sergileyeceklerini dile getiren Kocaman “Şu anda yüzde 70’lerdeyiz. Oyunumuzu oturtmamız gerekiyor. Katetmemiz gereken çok mesafe var. Şampiyonluk için en az yüzde 80’leri yakalamak zorundayız ki ben bunu başaracağıma eminim” dedi. Bireysel hataların sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Aykut Hoca “Tüm eksiklerimizi gidereceğiz. Öyle ya da böyle bu takım şampiyon olacak” iddiasında bulundu.

Herkes golcü

Santrforlarının performansı eleştirilse de Fenerbahçe gol yollarında çok sıkıntı yaşamıyor. Süper Lig’in en golcü ikinci takımı olan sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda toplam 46 defa ağları havalandırırken tam 15 farklı isim skor üretti. Takımda kaleciler hariç İsmail, Şener, Neto, Mehmet Ekici, Van Persie ve Oğuz Kağan gol sevinci yaşamadı. Giuliano 8 golle takımın en skoreri olurken, sambacıyı 6 golle Valbuena, 5 golle Alper takip etti. Stoper Neustadter’in 4 gol atarak, Soldado ve Janssen’i geride bırakması da ilginç bir istatistik oldu.