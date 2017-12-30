Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’nın Le Soirgazetesine gazetesine verdiği demeçte Hazard’ın İngiliz ekibinden gelen yeni sözleşme teklifini geri çeviridiğini belirten Thierry Hazard “Chelsea’nin sözleşme teklifini geri çevirdik ama sürekli adının anıldığı Real Madrid’den de henüz bir teklif almadık” dedi. Hazard, geçtiğimiz kasım ayında Canal Plus’a yaptığı bir açıklamada “Herkes Real Madrid’e olan hayranlığımı biliyor” ifadelerini kullanmıştı. Hazard bu sezon Premier Lig’de 17 maçta 5 gol kaydetmişti.