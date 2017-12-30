Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar alternatifler arasında yer alan Bursa’nın sol beki Aziz Behich için atağa kalktı. Daha önce Aziz konusunda Trabzonspor’la görüşme hâlinde olan ve bordo-mavililerden “Rodallega, N’Doye artı bir miktar para” teklifi alan Bursaspor yönetimi de Galatasaray’dan “sıcak para” atağı gelince Karadeniz ekibiyle olan görüşmeleri askıya aldı. Sarı-kırmızılılar, Bursasporlu idarecilere “Bekleyin, Aziz’i satmayın” mesajı gönderirken bu transfer için 3,5 milyon avroyu gözden çıkarabileceklerini iletti. Teknik direktör Fatih Terim, yeni sol bekiyle kampı beraber geçirmek istediği için 27 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede kadroya katılması bekleniyor.