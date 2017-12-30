Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, 4. yıldız hevesiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Yabancı kontenjanındaki doluluk ve mali şartlar sarı-lacivertlileri zorlasa da yönetim, Aykut Kocaman’ın ısrarla istediği takviyeleri gerçekleştirebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Kocaman’ın en büyük ihtiyaç olarak gördüğü sol bek için listeye her gün yeni bir aday ekleniyor. Bu mevki için temas kurulan isimler, Zeca, Santon, Criscito, Santos, Rahman Baba ve Mota. Son olarak Mota için Santos’a teklif yapan sarı-lacivertliler 24 yaşındaki oyuncu için 4 milyon avro teklif ederken, sambacının da sosyal medya hesabından Fenerbahçe’yi takibe alması heyecanı körükledi. Ancak henüz netleşen bir durum yok.



RvP’nin hiç şansı yok

Orta saha için Milan’dan Hakan Çalhanoğlu ile Liverpool’dan Marko Grujic’i kiralamak için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Alanya’nın yerli yıldızı Emre Akbaba’yı ise bonservisiyle kadrosuna katmak için çaba harcıyor. RvP’den boşalacak kontenjanı Elif Elmas’a ayıran sarı-lacivertliler, Hollandalı için eski kulübü Feyenoord ve LA Galaxy’yle pazarlıkları sürdürürken, Fernandao’yu da elden çıkararak sol beke yer açmaya uğraşıyor. Robin van Persie’nin pürüz çıkarması hâlinde lisansını iptal edecek olan Fenerbahçe, tatil için ülkesine giden Fernandao’nun Cruzeiro’yla yapacağı görüşmeden haber bekliyor. Fernandao, eve dönmek istese de iki kulüp arasındaki pazarlıklarda 700 bin dolar fark bulunuyor.

Kendinize gelin

Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen millî oyuncular Alper Potuk ile Ozan Tufan’a yönetimden sert uyarı geldi. Renkli hayatlarıyla dikkat çeken iki yerli yıldızın geçtiğimiz gün İstanbul gecelerinde yakalanması gündem olunca, tepki de gecikmedi. Başkan Aziz Yıldırım, Alper ile Ozan’a “İkinizden de büyük beklentimiz var. Yapmanız gereken magazin haberlerinde yer almak değil, sahada futbolunuzu oynamak. Kendinize çekidüzen verin” mesajı yolladı.

Kocaman emir; Hücum!

Sezonun ilk yarısında yediği basit gollerle önemli puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, Antalya kampında hücum organizasyonlarına ağırlık verecek. En büyük problemin rakip ceza alanında yeterli kadar etkili olamamaktan kaynaklandığını düşünen teknik direktör Aykut Kocaman, 3. bölgeye yerleşen bir kurguyla rakipleri baskı altına alıp hem daha fazla skor üreten hem de pozisyon vermeyen bir yapı kurmayı hedefliyor. Oyuncularının kendi felsefesini tam olarak uygulamadığını değerlendiren Aykut Hoca, kamp boyunca yaptıracağı çalışmalarla takımın ezberini değiştirmeyi planlıyor. Kocaman’ın bütün planlarında takımın fiziksel verilerinin artması da önemli pay tutuyor. Tecrübeli teknik adam, kapalı savunmalarda kilidi açacak farklı formasyonlar üzerinde durarak skor gelişimini artırmayı düşünüyor.

Bursa’nın radarında Sow var

Fenerbahçe’nin unutulmaz forveti Moussa Sow’a Bursaspor talip oldu. Başkan Ali Ay, Senegalli oyuncu için resmî teklifte bulunduklarını söylerken “Sow ve Patrick Twumasi’den haber bekliyoruz. Gelecek cevaba göre hareket edeceğiz” dedi.

Futbolculara erken hediye

Fenerbahçe Yönetimi, yeni yıl öncesi oyuncuların transfer taksitlerini ve maç başı alacaklarını hesaplarına yatırdı. Oyuncular tatile girdikleri gün 2017 yılındaki bütün ödemelerini tahsil etmiş oldu.



Mehmet Ekici pes etmiyor

Futboluyla değil sakatlıklarıyla gündeme gelen Mehmet Ekici, tatil yapmıyor. İkinci yarıda patlama yapmayı hedefleyen Ekici, kampta takımla çalışabilmek için özel program doğrultusunda güç depoluyor.



Azmin adı Neustädter

Sezon başında takımdan gönderilmesi düşünülen Neustädter, Kocaman’ın vazgeçilmezi oldu. Disiplinli çalışması ve istikrarıyla formayı kapan savunmacı, Skrtel ile Neto’nun arasından sıyrılıp, Kocaman’ın bir numaralı stoperi olmayı başardı.