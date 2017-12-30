Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'da yapılan futbol sahasının açılışına Oğuzhan Özyakup ailesiyle birlikte katılırken, eski belediye başkanı Ruud Vreedam ve Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları da hazır bulundu. Beşiktaşlı futbolcu için yapılan saha açılışına gurbetçi vatandaşların yanı sıra Zaandam'da yaşayan genç futbol adayları katılım gösterdi.