Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Leicester - Huddersfield maçında kazanan, 3-0'lık skorla Leicester City oldu. İngiltere Premier Lig'in 22. haftasındaki mücadele, King Power Stadı'nda oynandı.

ISLAM SLIMANI İLK GOLÜNÜ ATTI

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Leicester City'ye galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Riyad Mahrez, 60. dakikada Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Islam Slimani ve 90+2. dakikada Marc Albrighton'dan geldi. Slimani karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı ve bu sezon Premier Lig'deki 11. maçında ilk golünü attı.

4 MAÇ SONRA KAZANDI

Leicester City, üst üste 4 puan kaybının ardından 3 puanla tanıştı ve puanını 30 yaptı. Huddersfield ise 24 puanla 11. basamakta kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Leicester City deplasmanda Chelsea ile karşılaşacakken, Huddersfield ise evinde West Ham United'ı konuk edecek.