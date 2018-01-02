Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’daki en sıkıntılı bölge olan sol bek konusunda teknik direktör Fatih Terim’den “Kısa sürede bitirelim” talimatı geldi. Geçen sezon başından bu yana listede olan ve daha önce sportif direktör Cenk Ergün’ün de görüştüğü Bursasporlu Aziz Behich konusunda önemli mesafe alındı. Trabzonspor’un da ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu için geçen hafta devreye giren Galatasaraylı yetkililer, Bursasporlu yöneticilere “Aziz’i biz de istiyoruz. Sıcak para da hazır. Oyuncuyu kimseye vermeyin” mesajını yollamıştı. Kwadwo Asamoah ve Filipe Luis’den de beklenen cevaplar gelmeyince Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yöneticilere “Zamanımız dar. Zorlamaya gerek yok. Aziz’in işini bitirin” dedi.



3,5 milyon avro

Galatasaraylı idareciler de, Terim’in bu talimatının ardından yeşil-beyazlı yöneticilerle tekrar görüşerek “Haftaya masaya oturmak ve bu işi bitirmek istiyoruz” dedi. Devre arasında sezon başındaki gibi astronomik fiyatlar ödeyecek pozisyonda olmayan sarı-kırmızılılar 3,5 milyon avro seviyesinde Aziz Behich transferini noktalamayı hedefliyor. Galatasaray’daki 3. döneminde Albert Riera’yı üst düzey bir sol beke eviren Terim’in, Aziz Behich’in de performansını daha da yukarılara çıkaracağına inanç tam.

İleri-geri çalışıyor

Sol bek orijinli Aziz Behich, kanadın hem ilerisinde hem de gerisinde oynayabiliyor. Orta sahada da görev yapabilen Avusturalya Millî Takımı’nın başarılı kanat oyuncusu, 2018’de Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda forma giyecek.

Terim Love’la görüşüyor

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu isyanlarda. Konu da bir süredir dillendirilen Vagner Love’un G.Saray transferi. A Spor’a konuşan Çavuşoğlu, “Vagner Love için Beşiktaş’tan bize gelen resmi bir teklif yok. Fikret Orman’la dostluğumuz var. ‘Durumu nedir, nasıl’ diye soruyor ama transfer için kimseyle bir şey konuşmadık. Vagner Love ve Emre Akbaba’yı satmayı düşünmüyoruz” derken, “Vagner’i, bir tane kulübün (G.Saray) tercümanı arıyor. Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine” açıklaması yaptı.

Aküzüm hacklendi

G.Saray yöneticisi Ural Aküzüm sosyal medya hesabının hacklendiğini açıkladı. Aküzüm’ün twitter hesabından önceki gün Alper Narman hakkında eleştirel mesajlar paylaşılmış ve yeni listede olmayacağı belirtilmişti. Aküzüm, “Hesabımın kontrolünü ve güvenlik önlemlerini aldım. Entrika çevirip huzur bozmak istiyorlar” mesajı attı.

Ve Tafi geliyor

Levent Şahin’den sonra Fatih Terim’in teknik ekibine Taffarel de katıldı. Terim’in teklifini kabul eden Taffarel, şu anda Avrupa’da tatil yaparken önce ülkesi Brezilya’ya dönecek ardından Galatasaray’ın Antalya’daki kampına rötarlı olarak gidecek. Tafi, Antalya kampına Galatasaray takımından 2-3 gün sonra 10 Ocak tarihinde katılacak.