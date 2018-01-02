Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Ozan Tufan beklenen patlamayı bir türlü yapamamış, bu sezon ise disiplinsizliğiyle bardağı taşırmayı başarmıştı. Kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen Ozan, taktik disipline uymadığı için kesik yiyince tam anlamıyla havlu atmıştı. Aynı süreci yaşayan Mathieu Valbuena, teknik direktör Aykut Kocaman’ın uyarılarını dinleyip kendisine çekidüzen verirken, genç yıldız bildiğini okumaya devam etmişti. Kocaman, toparlanması gereken süreçte, çabasıyla değil gece hayatıyla gündeme gelen Ozan’ı kafasından silerken, millî oyuncu da kariyerini Avrupa’da sürdürme kararı almıştı. Ancak, sezon başında aldığı tekliflere güvenen Ozan Tufan’ın yüzüne bugün kimse bakmıyor.



Kocaman ne diyecek?

Aykut Kocaman’ın gönderilmesi yönünde rapor verdiği Ozan, Avrupa’da kendisine kulüp bulamayınca, çareyi Fenerbahçe’ye sarılmakta buldu. 22 yaşındaki oyuncu hocasından özür dileyerek kendisine son bir şans verilmesini isteyecek. Ozan’a Fenerbahçe’ye geldiği günden beri büyük destek olan kaptan Volkan Demirel de bu konuda aracılık edecek. Volkan’ın Ozan’ın affedilmesi için Kocaman’la görüşeceği belirtirken, hocanın vereceği karar konusunda bir netlik yok. Kolay karar almayan, aldığı karardan ise kolay kolay geri dönmeyen yapısıyla bilinen Aykut Hoca’nın, iyi bir teklif gelmesi halinde Ozan’ı göndermesi, ancak elde kalırsa kazanmak için fırsat tanıyabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe, sol bek takviyesi için Zenit’in İtalyan’ı Domenico Criscito ile anlaştı. Sarı-lacivertliler, Antalya kampına yetiştirmek istedikleri 31 yaşındaki savunmacıyı birkaç gün içinde resmen açıklayacak. Ancak bunun için kontenjanda yer açılması bekleniyor. Robin van Persie’yi elden çıkarmak için uğraşan yönetim Hollandalıdan kurtulur kurtulmaz, Criscito duyurulacak. RvP problem çıkarırsa ya sözleşmesi feshedilecek ya da lisans çıkarılmayacak.

Domenico Criscito tamam

Fenerbahçe, sol bek takviyesi için Zenit’in İtalyan’ı Domenico Criscito ile anlaştı. Sarı-lacivertliler, Antalya kampına yetiştirmek istedikleri 31 yaşındaki savunmacıyı birkaç gün içinde resmen açıklayacak. Ancak bunun için kontenjanda yer açılması bekleniyor. Robin van Persie’yi elden çıkarmak için uğraşan yönetim Hollandalıdan kurtulur kurtulmaz, Criscito duyurulacak. RvP problem çıkarırsa ya sözleşmesi feshedilecek ya da lisans çıkarılmayacak.